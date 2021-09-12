Пресс-служба «Динамо» в стихах ответила недовольному болельщику

Пресс-служба московского «Динамо» после поражения от «Нижнего Новгорода» в «Твиттере» в комментариях к записи о неудачном исходе матча ответила недовольному болельщику, написавшему небольшое стихотворение про атакующую линию команды.
«Мы понимаем вашу боль,
Но вариантов сейчас ноль.
Ни Арнаутович, ни Месси
Не сыграют с Тюкой вместе.
Так что на поле до зимы
Выходят наши пацаны!
И им нужна наша поддержка,
Даже тогда, когда всем тяжко.
P.s.
Да, Груля не совсем готов,
Но скринь, накинет он… голов», — написала пресс-служба в социальной сети.
Напомним, сегодня, 12 сентября, в матче Российской Премьер-Лиги сошлись «Динамо» и «Нижний Новгород». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В конце встречи нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье не реализовал пенальти.
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