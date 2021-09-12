Пресс-служба «Динамо» в стихах ответила недовольному болельщику

Пресс-служба московского «Динамо» после поражения от «Нижнего Новгорода» в «Твиттере» в комментариях к записи о неудачном исходе матча ответила недовольному болельщику, написавшему небольшое стихотворение про атакующую линию команды.

«Мы понимаем вашу боль,

Но вариантов сейчас ноль.

Ни Арнаутович, ни Месси

Не сыграют с Тюкой вместе.



Так что на поле до зимы

Выходят наши пацаны!

И им нужна наша поддержка,

Даже тогда, когда всем тяжко.



P.s.

Да, Груля не совсем готов,

Но скринь, накинет он… голов», — написала пресс-служба в социальной сети.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в матче Российской Премьер-Лиги сошлись «Динамо» и «Нижний Новгород». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В конце встречи нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье не реализовал пенальти.