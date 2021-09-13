«Милан» впервые в клубной истории два сезона кряду стартовал с 3-матчевой победной серии

Вчера, в воскресенье, 13 сентября, в матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0.



Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» выиграл свои первые три матча в чемпионате Италии два сезона подряд впервые в клубной истории.



В прошлом сезоне подопечные Стефано Пиоли начали с побед над «Болоньей» (2:0), «Кротоне» (2:0) и «Специей» (3:0), а в нынешнем обыграли «Сампдорию» (1:0), «Кальяри» (4:1) и «Лацио» (2:0).



«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи» и «Ромой». «Лацио» (6) располагается на шестом месте.



В следующем туре «Милану» предстоит выездная игра с туринским «Ювентусом», которая пройдёт в воскресенье, 19 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

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