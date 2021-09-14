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«Манчестер Сити» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Менди

«Манчестер Сити» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Менди
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«Манчестер Сити» удалил со своего сайта и интернет-магазина все товары, связанные с защитником команды Бенжаменом Менди. Напомним, француз обвиняется по четырём пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Профиль игрока всё ещё доступен на сайте, хотя в нём и указано, что Менди отстранён от игры.

Любая попытка поиска «Менди» или «Бенжамен Менди» в интернет-магазине клуба перенаправляет пользователей на главную страницу сайта.

Защитник «горожан» не сделал и не подал никаких заявлений. Следующее слушание суда состоится 15 ноября. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» отстранил игрока от работы на время расследования. Менди выступает за «горожан» с 2017 года. До этого он играл за «Гавр», «Олимпик Марсель» и «Монако».

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