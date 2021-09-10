Суд продлил арест защитника «Манчестер Сити» Менди, обвиняемого в изнасиловании

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди предстал перед судом после того, как ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает BBC.



Менди обвиняется по четырём пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальных домогательствах в период с октября 2020 года по август 2021 года.



Защитник «горожан» не сделал и не подал никаких заявлений. Следующее слушание суда состоится 15 ноября. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом.



Напомним, ранее «Манчестер Сити» отстранил игрока от работы на время расследования. Менди выступает за «горожан» с 2017 года. До этого он играл за «Гавр», «Олимпик Марсель» и «Монако».