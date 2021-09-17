«Страсбург» разгромил «Метц» на своём поле
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Сегодня, 17 августа, состоялась игра французской Лиги 1 между «Страсбургом» и «Метцем». Встреча прошла на стадионе « Стад де ла Мено». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был Эрик Ваттеллье. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
На 6-й минуте футболист «Страсбурга» Людовик Ажорк реализовал пенальти. Через 20 минут после паса Жерзино Ньямси нападающий Хабиб Диалло внёс мяч в сетку ворот соперника. На 40-й минуте Диалло оформил дубль. Ему ассистировал Людовик Ажорк.
После 6 туров чемпионата «Страсбург» идёт на 10-м месте в лиге. «Метц» из одноимённого города занимает 19-е место. Команда набрала 3 очка в первых шести турах первенства. Главный тренер клуба — Фредерик Антонетти.
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