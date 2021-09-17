Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Страсбург» разгромил «Метц» на своём поле

«Страсбург» разгромил «Метц» на своём поле
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоялась игра французской Лиги 1 между «Страсбургом» и «Метцем». Встреча прошла на стадионе « Стад де ла Мено». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был Эрик Ваттеллье. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 6-й минуте футболист «Страсбурга» Людовик Ажорк реализовал пенальти. Через 20 минут после паса Жерзино Ньямси нападающий Хабиб Диалло внёс мяч в сетку ворот соперника. На 40-й минуте Диалло оформил дубль. Ему ассистировал Людовик Ажорк.

После 6 туров чемпионата «Страсбург» идёт на 10-м месте в лиге. «Метц» из одноимённого города занимает 19-е место. Команда набрала 3 очка в первых шести турах первенства. Главный тренер клуба — Фредерик Антонетти.

Франция - Лига 1. 6-й тур
17 сентября 2021, пятница. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Ажорк – 6' (пен)   2:0 Диалло – 26'   3:0 Диалло – 40'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021