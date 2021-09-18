Фердинанду не понравилось поведение Роналду после замены во время матча с «Янг Бойз»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на действия Криштиану Роналду после замены в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2). Португалец несколько раз вскакивал со скамейки запасных и выкрикивал указания с технической зоны.

«Если бы я был главным тренером, то, честно говоря, сказал бы ему сесть. Конечно, это Криштиану Роналду и многие говорят, что он просто эмоциональный парень, который отчаянно хочет побеждать в каждой игре и не может держать это в себе. Его статус позволяет вести себя подобным образом, поэтому с этим трудно что-то поделать», — приводит слова Фердинанда Metro.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Уле-Гуннара Сульшера занимает первое место.