Бербатов заявил, что Роналду может испортить атмосферу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что после перехода Криштиану Роналду в английский клуб атмосфера в команде может ухудшиться.



«Я не удивлён, что Криштиану сразу же стал влиять на игру команды. По ходу сезона Роналду будет становиться только лучше. Нельзя спорить с его бомбардирскими навыками. С той аурой, что он привносит в команду. Фанаты здорово встретили его в прошлую субботу, а он отплатил им двумя хорошими голами. Будет интересно посмотреть, как Сульшер сделает счастливыми других игроков команды. Ему придётся решать, как использовать Эдинсона Кавани. В такие моменты работать с составом, где много талантливых игроков, становится сложно, потому что у футболистов возникнет тяжёлое ощущение. Кавани, вероятно, несчастлив», — цитирует Бербатова Manchester Evening News.