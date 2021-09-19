Марко Марин перешёл в «Ференцварош»

Бывший полузащитник «Вердера», «Челси» и «Севильи» Марко Марин подписал контракт с венгерским «Ференцварошем», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Публикация доступна в «твиттере» «Ференцвароша».

Это 12-й клуб в карьере 32-летнего немецкого футболиста. Он успел поиграть за такие клубы, как «Челси», «Севилья», «Фиорентина», «Вердер», «Боруссия» Менхенгладбах, «Андерлехт», «Олимпиакос», «Трабзонспор», «Аль-Ахли», «Црвена Звезда» и другие.

«Ференцварош» в текущем сезоне выступает в Лиге Европы. Клуб находится в группе G с «Селтиком», «Байером» и «Бетисом». В первом еврокубковом матче этого сезона «Ференцварош» на выезде уступил леверкузенскому «Байеру» со счётом 1:2. В данный момент венгерский клуб занимает последнее место в своей группе.