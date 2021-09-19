Федотов прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о матче 8-го тура с московским «Динамо» (0:1).
«Первые минуты очень важны, и в этой зоне мы должны быть более аккуратны. Но тем не менее, пропустив, мы создавали, комбинировали, но не хватило точности в завершающих ударах и, может быть, спокойствия и хладнокровия, что и помешало нам забить гол», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» с минимальным счётом в гостях переиграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт».
После этой победы динамовцы вышли на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сандро Шварца 16 очков. «Сочи» (15) опустился на третье место. В следующем туре «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин». Сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром».
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