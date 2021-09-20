Эмоциональная реакция и удаление Слуцкого в матче с «Зенитом». Видео

Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» (1:3) главный судья удалил наставника казанцев Леонида Слуцкого за слишком эмоциональное поведение на бровке. Видео эпизода опубликовано в «твиттере» «Матч ТВ».

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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.



На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота.