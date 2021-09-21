Игрок «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что не будет вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом.



«Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают футболисты в разных странах и другие спортсмены. Я предпочитаю делать так и, конечно, чётко говорить о своей позиции. Я против расизма и уважаю всех.

Связано ли моё решение не вставать на колено с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать так. Это мой способ заявить о позиции. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою силу, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме по-другому. Я полностью поддерживаю борьбу с расизмом», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

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