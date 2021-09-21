Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами

Игрок «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами
Комментарии

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что не будет вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом.

«Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают футболисты в разных странах и другие спортсмены. Я предпочитаю делать так и, конечно, чётко говорить о своей позиции. Я против расизма и уважаю всех.

Связано ли моё решение не вставать на колено с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать так. Это мой способ заявить о позиции. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою силу, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме по-другому. Я полностью поддерживаю борьбу с расизмом», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Семак: легионеры «Зенита» встали на колено? Это их право, но моё мнение другое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021