Семак: легионеры «Зенита» встали на колено? Это их право, но моё мнение другое

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что иностранные игроки его команды встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» в знак солидарности акции Black Lives Matter. При этом все русские футболисты и украинец Ярослав Ракицкий проигнорировали эту акцию.

«Как отношусь к тому, что легионеры встали на колено? Это личное право каждого человека. Моё мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.