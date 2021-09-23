Ашот Хачатурянц объявил о назначении Перейры на пост главы департамента судейства РФС

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц объявил о назначении Витора Перейры на посты главы департамента судейства организации.
«Хотел бы объявить о начале сотрудничества с Перейрой. Это уникальный человек, сочетающий в себе богатейший уровень профессионального судьи и функционера на данной должности много лет. Это качество необходимо всему судейскому корпусу для успешного завершения реформы. Перед ним стоит несколько задач. Одна из основных — анализ текущей ситуации, реформа системы обучения судей. Это принципиальный вопрос для нас. Также есть задача, заключающаяся в создании базы для обучения. Витор является автором книги «Таланты и наставники». Она в ближайшее время будет переведена на русский. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы. Рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможной пролонгацией контракта», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 23 сентября 2021
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