Литвинов – о причинах неудач «Спартака»: мяч не идёт в ворота. Уверен, что победы попрут!
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о причинах неудачного выступления московского клуба в нынешнем сезоне.
«Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в играх. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаём игре все силы. Но мяч, к сожалению, не идёт в ворота. Когда я играл в академии, у нас тоже случались тяжёлые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда даже могла вылететь из ФНЛ. У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!» — цитирует Руслана Литвинова пресс-служба «Спартака».
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