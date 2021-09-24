Литвинов – о причинах неудач «Спартака»: мяч не идёт в ворота. Уверен, что победы попрут!

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о причинах неудачного выступления московского клуба в нынешнем сезоне.

«Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в играх. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаём игре все силы. Но мяч, к сожалению, не идёт в ворота. Когда я играл в академии, у нас тоже случались тяжёлые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда даже могла вылететь из ФНЛ. У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!» — цитирует Руслана Литвинова пресс-служба «Спартака».