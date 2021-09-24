Руслан Литвинов: перед дерби с ЦСКА сердечко застучало, но тренер и вся команда поддержали

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какие эмоции он испытывал перед дерби с ЦСКА (0:1) в 8-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Когда понял, что буду играть с ЦСКА с первых минут, старался всеми силами убрать чрезмерное волнение. Даже не стал делиться новостью с родителями, чтобы они лишний раз не нервничали. Думал о том, что давно тренируюсь и готовлюсь к выходу «в старте», а теперь нужно просто использовать шанс.
Учитывая травму Ромы Зобнина, я понимал, что могу выйти на замену. Йоррит Хендрикс проводил недельный цикл перед дерби с определенными ограничениями, и за день до игры я уже подумал о возможном выходе с первых минут. Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, новый шаг вперед. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет все натренированное, то зачем тогда играть в футбол?
Были мысли, что кто-то отнесется к решению поставить меня в стартовый состав скептически. Но, на мое удивление, почти вся команда подошла ко мне перед матчем. Ребята говорили: «Ты хороший футболист, давно в команде, в некоторых моментах на тренировках проявляешь себя даже лучше нас. Не бойся, играй в свой футбол и бери инициативу на себя».
С тренером мы поговорили до дерби индивидуально. Руй Витория сказал: «Не думай, что мы бросаем тебя в пекло и рассматриваем как «серую массу», временно закрывающую позицию. Мы доверяем тебе. Не нужно считать себя молодым игроком, за границей многие футболисты выступают на высоком уровне и в 18 лет. Требуй от себя по максимуму и отвечай за свои решения на поле», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».
- 24 сентября 2021
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