Юрий Сёмин рассказал о своём будущем после отставки из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мыслями о своём будущем после отставки.
«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стало известно, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.
Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был рассчитан на два сезона. Предыдущей командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
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