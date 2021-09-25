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Юрий Сёмин рассказал о своём будущем после отставки из «Ростова»

Юрий Сёмин рассказал о своём будущем после отставки из «Ростова»
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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мыслями о своём будущем после отставки.

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее стало известно, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был рассчитан на два сезона. Предыдущей командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

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