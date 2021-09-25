Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», сообщает пресс-служба ростовского клуба. Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.
«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — отметил Арутюнянц.
Отметим, под руководством Сёмина в чемпионате России «Ростов» одержал лишь одну победу – над «Нижним Новгородом» (2:1), встречи с «Химками» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Краснодаром» были завершены вничью, а в матчах с ЦСКА (1:3) и «Крыльями Советов» (2:4) жёлто-синие потерпели поражения.
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