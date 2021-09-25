«Алания» сыграла вничью с «Балтикой», арбитр показал 13 жёлтых карточек

В Калининграде завершился матч 13-го тура ФНЛ. «Балтика» на стадионе «Калининград» принимала «Аланию». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Уже на 16-й минуте счёт в матче открыл Николай Гиоргобиани. Полузащитник «Алании» плотно пробил в ближний угол, а голкипер «Балтики» не справился с этим ударом. Но уже в концовке первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу Ишхана Гелояна, который здорово сыграл на стандарте.
Матч получился нервным и напряжённым. На 57-й минуте защитник «Алании» Алексей Татаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Оставшись в меньшинстве, гости сосредоточились на сохранении ничейного счёта, а в ряде эпизодов их выручил Ростислав Солдатенко. При этом «Алания» могла забить победный мяч, но Ислам Машуков не реализовал выход один на один.
В общей сложности арбитр Иван Сиденков показал игрокам обеих команд 13 жёлтых карточек.
«Алания» набрала 23 очка, команда занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика», набрав 17 очков, поднялась на 12-е место.
- 25 сентября 2021
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:37
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16