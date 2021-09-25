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«Алания» сыграла вничью с «Балтикой», арбитр показал 13 жёлтых карточек

«Алания» сыграла вничью с «Балтикой», арбитр показал 13 жёлтых карточек
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В Калининграде завершился матч 13-го тура ФНЛ. «Балтика» на стадионе «Калининград» принимала «Аланию». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 16-й минуте счёт в матче открыл Николай Гиоргобиани. Полузащитник «Алании» плотно пробил в ближний угол, а голкипер «Балтики» не справился с этим ударом. Но уже в концовке первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу Ишхана Гелояна, который здорово сыграл на стандарте.

Матч получился нервным и напряжённым. На 57-й минуте защитник «Алании» Алексей Татаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Оставшись в меньшинстве, гости сосредоточились на сохранении ничейного счёта, а в ряде эпизодов их выручил Ростислав Солдатенко. При этом «Алания» могла забить победный мяч, но Ислам Машуков не реализовал выход один на один.

В общей сложности арбитр Иван Сиденков показал игрокам обеих команд 13 жёлтых карточек.

«Алания» набрала 23 очка, команда занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика», набрав 17 очков, поднялась на 12-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
25 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Гиоргобиани – 16'   1:1 Гелоян – 39'
Удаления: нет / Татаев – 57'
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