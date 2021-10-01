Суарес объяснил, почему Куман и Бартомеу поровну виноваты в его уходе из «Барселоны»

34-летний уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», вновь затронул тему своего ухода из стана сине-гранатовых в преддверии очной встречи клубов в ближайшие выходные.

«Возможный приход Хави в клуб? Думаю, что ему лучше подождать с этим. Как мне кажется, сейчас не то время, когда он смог бы подхватить такую команду в нынешнем состоянии. Он умён и знает о всех сложностях. У него есть товарищи внутри клуба, с которыми ему придется принимать решения, это будет сложно. В любом случае, я считаю его очень квалифицированным тренером, его возвращение на «Камп Ноу» в другом контексте позволит ему стать таким же великим тренером, как и игроком.

Я сильно разочарован уходом Лионеля Месси, так как помню его слова о том, что он хочет завершить карьеру в «Барселоне и это делает его счастливым. Мой уход? В этом поровну виноваты Куман и Бартомеу – Рональд общался со мной как с 15-летним, а Хосеп Мария говорил, что я плохо влияю на атмосферу в раздевалке.

Отношения Кумана и Лапорты? Их внутренняя война лишь вредит игрокам», — цитирует Суареса Sport.es.

Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» состоится в субботу, 2 октября. Начало – 22:00 мск.