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Бензема: Мбаппе сказал, что когда-нибудь будет выступать за «Реал»

Бензема: Мбаппе сказал, что когда-нибудь будет выступать за «Реал»
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Французский нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном переходе своего соотечественника форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мбаппе сам сказал об этом. Он хочет попробовать что-то новое. Когда-нибудь он будет играть за «Реал Мадрид».

Я не знаю когда, но он придёт. Это лишь вопрос времени», — цитирует Бензема Marca c ссылкой на L’Equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать действующее соглашение с «Пари Сен-Жермен». Контракт Мбаппе с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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