Суарес отпраздновал гол, изобразив телефон. Вероятно, он потроллил Кумана

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес помог своей команде одержать победу в матче 8-го тура Примеры. Уругвайский нападающий отдал результативную передачу и помог отличиться Тома Лемару, а также забил сам. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

Суарес демонстративно не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба. При этом нападающий «Атлетико» руками изобразил телефон. Видимо, он с помощью этого жеста потроллил главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Goal.

Куман был инициатором ухода Суареса из «Барселоны». Позднее Луис говорил, что тренер сообщил ему о своём решении по телефону. Такое донесение информации уругваец посчитал оскорбительным.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».