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Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону»

Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону»
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В Мадриде завершился центральный матч 8-го тура испанской Примеры. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» принимал «Барселону». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0.
Уже на 23-й минуте мадридцев вперёд вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса.

Гол Лемара.

А на 44-й минуте уже Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество «матрасников».

Гол Суареса.

Во втором тайме «Барселоне» так и не удалось переломить ситуацию. Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а «Атлетико» вполне мог довести счёт до крупного.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

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«Барселона» беспомощна. Суарес и Лемар блистали, матч был слишком простым для «Атлетико» «Барселона» беспомощна. Суарес и Лемар блистали, матч был слишком простым для «Атлетико»
Испания - Примера. 8-й тур
02 октября 2021, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Лемар – 23'   2:0 Суарес – 44'
Комментарии
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