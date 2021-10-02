Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону»

В Мадриде завершился центральный матч 8-го тура испанской Примеры. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» принимал «Барселону». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 23-й минуте мадридцев вперёд вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса.

Гол Лемара.

А на 44-й минуте уже Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество «матрасников».

Гол Суареса.

Во втором тайме «Барселоне» так и не удалось переломить ситуацию. Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а «Атлетико» вполне мог довести счёт до крупного.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

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