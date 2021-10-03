Пике и Бускетс поспорили после пропущенного гола «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Футболисты «Барселоны» Жерар Пике и Серхио Бускетс поговорили на повышенных тонах после пропущенного гола в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. Отметим, за последние четыре матча в Примере команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В следующем туре «Атлетико» предстоит провести матч с «Гранадой», а «Барселона» сыграет с «Валенсией». Обе встречи пройдут 17 октября.