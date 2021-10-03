«Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью в матче 7-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 31-й минуте встречи отличился нападающий «лис» Келечи Ихеаначо. На 37-й минуте Джейми Варди с передачи Харви Барнса удвоил преимущество гостей.

Ихеаначо открывает счёт встречи:

Варди удваивает преимущество «Лестера»:

На 61-й минуте матча Майкл Олисе забил гол и сократил отставание «орлов». На 72-й минуте Джеффри Шлупп сравнял счёт встречи.

Олисе забивает гол в ворота «Лестера»:

Шлупп сравнивает счёт матча:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Лестер» примет дома «Манчестер Юнайтед», а «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая 18 октября.