«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги, потерпев первое поражение в сезоне
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В Мюнхене завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в матче на 29-й минуте открыл Леон Горецка, который вывел хозяев вперёд. Но уже через три минуты Мартин Хинтереггер восстановил равновесие в счёте. А на 83-й минуте Филип Костич забил победный мяч.
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне в Бундеслиге. Тем не менее, мюнхенцы продолжают лидировать в чемпионате Германии. Они набрали 16 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (15). «Айнтрахт» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место. Франкфуртцы впервые в нынешнем сезоне одержали победу.
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