Фанаты «Спартака» рассказали о поведении задержанных болельщиков красно-белых в Грозном

Два болельщика московского «Спартака», которые присутствовали в Грозном на игре 10-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ахматом» (1:0), рассказали о поведении задержанных болельщиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном.

«Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались», — цитирует одного из болельщиков News.ru.

Другой фанат также подтвердил, что те болельщики, которых увезли, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, один из них начал кричать про аллаха, после чего в отношении него бойцы применили грубую физическую силу.