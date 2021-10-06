Капелло: Доннарумма повёл себя неблагодарно по отношению к «Милану»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».



«Джанлуиджи просил, чтобы его не освистывали? Надеюсь, его просьба будет удовлетворена, потому что этот игрок внёс значительный вклад в успех сборной на Евро. Но я должен заметить – он повёл себя неблагодарно по отношению к «Милану», перейдя в «ПСЖ». Учитывая всё то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому», – цитирует Капелло Milan Live.



Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в межсезонье. У итальянского вратаря истёк контракт, после чего он решил сменить команду.



В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.

Новость по теме Болельщики «Милана» вывесили баннер против Доннаруммы накануне матча Италия — Испания