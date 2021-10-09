Якубко: игра показала, что у российской сборной большие проблемы. Проиграла лучшая команда

Бывший игрок сборной Словакии, выступавший в ряде российских клубов, Мартин Якубко, прокомментировал матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная России обыграла Словакию (1:0).



«Я думаю, проиграла лучшая команда. Жалко, что произошел такой несчастный гол. И, конечно, игра показала то, что у сборной России очень большие проблемы, потому что владение 30 на 70 процентов — это грустно. Словакам не хватило забить гол: были моменты, попытки, удары. В целом по всем характеристикам наша команда была лучше русских. У сборной России есть причины, которые влияют на игру, очень много игроков выбыло, я думаю, сегодня был не самый сильный состав вашей сборной.



Если все игроки будут здоровы, то, может, они и играть будут лучше. С той командой, которая играла сегодня против Словакии, вам будет очень тяжело в дальнейшем. Словак надо поблагодарить за хорошую игру, потому что если посмотреть на цифры, то все станет очевидно: наша сборная не играла плохо. Повторюсь, удержание мяча 30 на 70 — это очень хороший показатель тем более на выезде. Надо работать над тем, чтобы забивать голы», — цитирует Якубко «Матч ТВ».

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