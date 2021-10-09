Мостовой: Словакия задавила так, что мы не знали, бедные, как в футбол играть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.
«Ужасно, очень плохая игра. Все мы понимаем, что Словакия задавила нас так, что мы не знали, бедные, как в футбол играть. Мы угадали с Сафоновым, уверенно сыграл, отбил пару раз, всё накрывал. А в атаке вспомнить у нас нечего, кроме трёх контратак, в которые игроков погнали трибуны. Даже когда гол забивали – случайно, что соперник в свои забил. Вратарь должен был крикнуть и мяч забрать.
Результат удивительный. А после вчерашнего футбола… Жаль не было другого футбола, чтобы переключить. Надо послушать Карпина. Два светлых пятна – Бакаев и Сафонов. Зелимхан обыгрывал, убегал, старался много», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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