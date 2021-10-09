Сборная России установила антирекорд владения в отборочном матче на чемпионат мира

Сборная России под руководством Валерия Карпина в матче со сборной Словакии владела мячом 26% игрового времени. Это антирекорд российской команды в отборочном матче на чемпионат мира.
До этого антирекордным был домашний матч с Португалией в октябре 2012 года. Тогда российская сборная владела мячом 33% от времени матча.
Если брать все матчи сборной России, по которым есть данные, то есть все финальные части чемпионата мира и Европы, а также отборочные игры, то меньше всего мячом наши владели только в матче со сборной Испании на чемпионате мира 2018 года в России. Тогда коллектив Станислава Черчесова находился с мячом 21% от времени противостояния.
Напомним, сегодняшнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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