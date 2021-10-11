Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венесуэла одержала волевую победу над Эквадором в матче отбора к ЧМ-2022

Венесуэла одержала волевую победу над Эквадором в матче отбора к ЧМ-2022
Комментарии

В Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Эквадора, который завершился волевой победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте эквадорским форвардом Эннером Валенсией, реализовавшим 11-метровый. Уже в компенсированное арбитром время к первому тайму вингер сборной Венесуэлы Дарвин Мачис сравнял счёт в этой игре, на 64-й минуте Эквадор вышел вперёд после гола Эдуарда Бельо, а далее хозяева поля смогли удержать преимущество до конца матча.

Лидером турнирной таблицы отборочного цикла является сборная Бразилии, имеющая в активе 27 очков в 9 матчах, сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (17) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, — сборная Колумбии (14).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 5-й тур
10 октября 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Венесуэла
Окончен
2 : 1
Эквадор
0:1 Валенсия – 37' (пен)   1:1 Мачис – 45+1'   2:1 Бельо – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021