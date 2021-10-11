Венесуэла одержала волевую победу над Эквадором в матче отбора к ЧМ-2022

В Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Эквадора, который завершился волевой победой хозяев поля со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте эквадорским форвардом Эннером Валенсией, реализовавшим 11-метровый. Уже в компенсированное арбитром время к первому тайму вингер сборной Венесуэлы Дарвин Мачис сравнял счёт в этой игре, на 64-й минуте Эквадор вышел вперёд после гола Эдуарда Бельо, а далее хозяева поля смогли удержать преимущество до конца матча.
Лидером турнирной таблицы отборочного цикла является сборная Бразилии, имеющая в активе 27 очков в 9 матчах, сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (17) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, — сборная Колумбии (14).
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