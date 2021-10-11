Семак: в прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зениту» не хватило ресурсов, повлиял коронавирус

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в последних трёх сезонах Лиги чемпионов.
«Почему команда в Лиге чемпионов выглядит не так, как в предыдущих сезонах? Это третий сезон в турнире под моим руководством. В первом не получилось, хотя выступили неплохо по очковому запасу. В прошлом сезоне очень сильно повлиял коронавирус — не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших игроков. Три-четыре выпадают — уже проблема. Для нас очень важно, чтобы все были в строю.
Тот же Малком ни в первый, ни во второй год практически не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, совсем молодые ребята играли — Прохин, Шамкин и другие ребята. Они смогли на себе ощутить, что это такое. По сути, «Зениту» не хватило ресурсов.
В этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел, который адаптировался к команде, а в прошлом году он перешёл в «Зенит» практически за неделю до Лиги чемпионов, мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.
Две игры Лиги чемпионов в этом сезоне сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с «Челси» хотелось большего, но не получилось. Думаю, что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй матч сложился очень хорошо. Но впереди четыре встречи, всё может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».
- 11 октября 2021
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