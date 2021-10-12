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Тренер Словении: в Сочи Дзюба был для меня кошмаром, а сегодня Россия была другой командой

Тренер Словении: в Сочи Дзюба был для меня кошмаром, а сегодня Россия была другой командой
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек рассказал об изменениях, которые претерпела сборная России за последние шесть месяцев. В конце марта текущего года команды встречались в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Тот матч россияне так же, как и сегодня, выиграли со счётом 2:1 — дублем отличился Артём Дзюба.

«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром. Сегодня против нас вышла другая команда: очень гибкая и быстрая. Это заметно и по турнирной таблице», — передаёт слова Кека корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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