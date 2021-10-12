Директор «Саутгемптона»: не будем увольнять тренера, как «Челси», чтобы добиться успеха

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартин Семменс поддержал наставника команды Ральфа Хазенхюттля после неудачного старта сезона в исполнении «святых».



«У нас есть определённая стратегия. Мы не собираемся ничего выигрывать, увольняя тренера, как это делает «Челси», или меняя игроков каждый год. Это не тот путь, который поможет нам добиться успеха. Мы разработали план и оцениваем себя, согласно этому плану.



Никто не рад тому, что мы ни разу не победили. Но есть ли у нас 24, 25 или 26 игроков, которые усердно работают и верят систему, верят в Ральфа, верят клуб и стараются ради болельщиков? Думаю, да.



Нас устраивает то, как мы играем, но мы хотели бы иметь больше очков в таблице», — цитирует Семменса The Sun.



После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Саутгемптон» располагается на 17-м месте в турнирной таблице с 4 очками в активе.

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