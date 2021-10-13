Семак: все футболисты «Зенита», игравшие за сборные, вернулись в клуб без повреждений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов санкт-петербургского клуба, а также оценил выступления сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
«Тем, кто играл за сборную больше других, предстоит восстановительное занятие. Те, кто провёл на поле меньше времени, будут частично тренироваться с остальной командой. Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет.
Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет. В настоящий момент участие Барриоса в матче с «Арсеналом» под большим вопросом.
Что касается выступлений сборной России, я думаю, самое важное — результат, который был необходим. Матчи были сложными, соперники — непростыми. Сборная России взяла максимальное количество очков в сложной ситуации — конечно, это замечательно. Для нас большое значение имеет то, что все ребята вернулись в хорошем настроении», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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- 13 октября 2021
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