В окружении Влаховича рассказали, почему игрок отказался продлить контракт с «Фиорентиной»

В окружении форварда «Фиорентины» Душана Влаховича прокомментировали ситуацию с истечением контракта игрока. Ранее президент «фиалок» Рокко Коммиссо сообщил, что форвард отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2022 года.



При этом «Фиорентина» предлагала ему высокую зарплату, которая бы сделала его самым высокооплачиваемым игроком клуба.



«Летом у «Фиорентины» было предложение в размере € 60 млн плюс бонусы. У нас уже была договорённость с клубом-покупателем. Но Коммиссо отклонил предложение, он даже не стал его слушать. Тогда Коммиссо сказал, что Влахович ему как сын. Также он утверждал, что не будет продавать Душана, а сделает всё, чтобы он продлил контракт.



Теперь мы не хотим обсуждать продление контракта. Поэтому мы даже не говорим об этом», — приводит слова человека из окружения Влаховича Football Italia.

Новость по теме Душан Влахович может перейти в «Манчестер Сити»