«Сочи» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 16 октября, состоится матч «Сочи» — «Ростов». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Сочи» в 10 матчах набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (9) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). Действующий чемпион России — «Зенит».
Комментарии
- 16 октября 2021
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:32
-
15:28
-
15:18
-
15:16
-
15:14
-
15:06
-
15:04
-
14:58
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
12:59
-
12:57
-
12:34
-
12:34
-
12:02
-
11:59
-
11:39
Партнерский контент