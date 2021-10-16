«Сочи» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Сочи» — «Ростов». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Сочи» в 10 матчах набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (9) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). Действующий чемпион России — «Зенит».