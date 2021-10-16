Женский «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом России

Женский футбольный клуб «Локомотив» разгромил ЖФК «Краснодар» со счётом 3:0 в 23-м туре чемпионата России. Впервые в истории команда завоевала чемпионство.



Уже на 7-й минуте защитница «Краснодара» не по правилам остановила Алёну Рузину в своей штрафной. Судья без промедления указала на «точку». К мячу подошла Марина Фёдорова. Удар получился точным, но голкипер «Краснодара» отбила удар в сторону от ворот.



В конце первого тайма Фёдорова получила мяч недалеко от штрафной, чуть прошла вперёд и нанесла красивый точный удар в дальний угол. На 58-й минуте здорово за мяч поборолись Рузина и Нелли Коровкина. Отобрав мяч, Нелли сделала пас на ход Рузиной: прострел, вратарь не успел к мячу и подбор остался за Яной Шеиной, которая в касание отправила мяч в сетку ворот «Краснодара».



Под занавес матча на поле произошла потасовка, после которой прямую красную карточку получила футболистка «Краснодара». В следующей после удаления атаке «Локомотив» довёл счёт до разгромного. Точный пас Алсу Абдуллиной нашёл Нелли Коровкину, которая пробила зряче в дальний угол.

«Локомотив» набрал 64 очка в 23 матчах, став чемпионом за четыре тура до конца сезона. Ближайший преследователь, «Зенит», набрал 48 очков.