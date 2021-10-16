«Победа или смерть». Перформанс фанатов «Спартака» перед матчем с «Динамо»

Болельщики «Спартака» перед матчем с «Динамо» в 11-м туре РПЛ показали красочный перформанс.

Фанаты растянули большое полотно с гладиатором, а также вывесили баннеры с надписью «Четверть века достойных дел. Победа или смерть».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23)