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«Норвич» и «Брайтон» сыграли вничью

«Норвич» и «Брайтон» сыграли вничью
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в городе Норидж в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Тим Робинсон.

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Брайтон» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Норвич» находится на последнем, 20-м месте в таблице, у него 2 очка.

В девятом туре чемпионата Англии «Норвич» сыграет на выезде с лондонским «Челси», а «Брайтон» примет дома «Манчестер Сити». Обе встречи состоятся 23 октября.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Комментарии
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