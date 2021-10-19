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«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом
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Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о продлении контракта с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом до конца сезона-2025/2026.

До переезда в Россию Вильмар выступал за аргентинский «Бока Хуниорс» и колумбийский «Депортес». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 18 млн. Действующий контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

Вместе с петербуржцами колумбиец стал трёхкратным чемпионом России, завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.

Ранее стало известно, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне просил руководство мадридского клуба подписать Барриоса. Цена, которую «Атлетико» был готов заплатить за покупку колумбийца, не превышала € 15 млн.

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