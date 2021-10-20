Червиченко: у «Спартака» будут хорошие шансы против десяти игроков «Лестера»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
«У «Спартака» небольшие шансы против «Лестера». Я даже не знаю, как им лучше играть. У них нет ни одной линии, примерно равной по силе англичанам. Даже Максименко с недавних пор начали дёргать, потому что уже, видимо, всех затравили. Вы понимаете, какой уровень команды, в которой играет Умяров. Он не то что в АПЛ, даже во второй английской лиге бы не играл. В «Спартаке» всего три хороших игрока — Джикия, Жиго и Максименко. Остальные то играют, то не играют.
Чудо, как в Италии, может произойти. Тогда у «Наполи» удалили игрока и игра перевернулась на 180 градусов. Здесь Кофрие тоже может разыграть трагедию, как в матче с «Динамо», и против десяти игроков «Лестера» будут хорошие шансы. Но в равных составах шансов нет. Болельщики должны помочь? В последнее время они только мешают и всё портят. Они уже довели хозяина клуба до того, что он не приезжает на матчи. Критика хороша, когда она конструктивная и приносит пользу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 20 октября 2021
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