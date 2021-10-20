«Ньюкасл» объявил об уходе Стива Брюса с поста главного тренера

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.

Ранее сообщалось, что в качестве основных кандидатов на смену Брюса рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-тренер «Ромы» и «Шахтёра» Паулу Фонсека, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). «Ньюкасл» в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.