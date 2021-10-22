Бубнов: «Локомотив» произвёл не худшее впечатление по игре с «Галатасараем»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат домашней встречи «Локомотива» в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с турецким «Галатасараем» (0:1).

«Локомотив» хорошо прессинговал в первом тайме, ничего не позволил сделать сопернику, играл по-спортивному очень агрессивно. «Галатасарай» был вынужден обороняться большую часть времени. Правда, с задачей гости справились, а Фатих Терим приберег главные силы для второго тайма. И действительно после замен «Галатасарай» заиграл в атаке в другой футбол, более мощный и быстрый, «Локомотив» же к этому времени подустал и не имел резерва, чтобы освежить игру.

В результате после перерыва «Галатасарай» создал много моментов, трижды выручал Гилерме, но с выходом один на один Актюркоглу не справился и он. «Локомотив» уже не мог играть в столь интенсивный футбол, который демонстрировал в первом тайме. Не думаю, что это тактическая ошибка Гисдоля, сразу обещавшего агрессивный футбол. Просто так сложились обстоятельства, что выжать максимум из первого тайма не вышло. В команде очень много потерь, и это при том, что вернулись Гилерме, Едвай и Рыбусь по сравнению с матчем против «Рубина», плюс половина полевых игроков — новички нынешнего сезона.

Нужно время, чтобы сыграться, показывать не только настрой и самоотдачу, но и взаимопонимание в передней линии. Сегодня верных моментов у ворот Муслеры создано не было. Тем не менее, в целом по игре «Локомотив» произвёл не худшее впечатление. Если взять на вооружение столь интенсивный прессинг, освоить такую манеру игры, добавить слаженности, то потенциал виден. Однако к тому часу, когда это все заработает, если заработает, важно не растерять все шансы. А в Лиге Европы «Локомотиву» после поражения от «Галатасарая» уже крайне трудно рассчитывать даже на третье место в группе. И турецкий клуб, и «Лацио», и «Марсель» в данный момент очевидно класснее», — приводит слова Бубнова Sportbox.