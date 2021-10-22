Наши в Европе — грусть. «Локо» проиграл вслед за «Спартаком» и «Зенитом»

Все три российские команды проиграли на неделе в ЛЧ и ЛЕ. Вслед за «Спартаком» и «Зенитом» в домашнем матче уступил и «Локомотив». Наши в Европе – грусть, но тут ничего нового.

В ворота «Локомотива» вернулся Гильерме, пропустивший последние два тура РПЛ из-за дисквалификации. В оборону – залечивший травму Едвай. По сравнению с дебютным матчем немецкого тренера из основы выпали молодые Худяков, Ненахов, Куликов и Петров. Появились же (помимо Гильерме и Едвая) с первых минут Рыбус и Жемалетдинов. Поляк, как ни удивительно, играл правого защитника.

Перед матчем состоялось чествование Юрия Сёмина. Бывшему главному тренеру «Локомотива» вручили серебряную медаль за сезон-2019/2020. Интересно, что Сёмин, получив медаль, бросил её на трибуну мальчику в футболке с надписью «No Semin, No Party». После этого легенда клуба подошёл к фанатам, которые скандировали «Только Сёмин Юрий Палыч!» Красивая история – стоит отдать должное новому руководству «Локомотива» за эту акцию.

В своём втором матче Гисдоль использовал схему 4-4-2, при этом Баринов вернулся на позицию опорного полузащитника, а впереди Смолова поддерживал Жемалетдинов. Когда же игроки группы атаки менялись местами, резкими рывками за спины защитникам «Галатасарая» угрожал и скоростной Керк. Вообще было любопытно наблюдать за взаимодействием Рыбуса и Керка на правом фланге. Голландец любит открываться широко, чтобы получать больше свободного пространства, так что идея поставить поляка справа работала на пользу атаке «Локомотива»: Рыбус мог смещаться к центру и делать обостряющие передачи с левой ноги.

Красно-зелёные были агрессивнее «Галатасарая», активно прессинговали и контрпрессинговали. Мы часто жалуемся на то, что нашим командам не хватает интенсивности, но железнодорожники при Гисдоле в этом смысле наверняка будут похожи на «Динамо» Шварца. «Локомотив» всё сильнее напоминает рангниковскую команду.

Тем не менее голевых моментов игре недоставало. Соперники успешнее разрушали, чем создавали. Самый запоминающийся эпизод первой половины тайма – неожиданное решение судьи подозвать к себе голкиперов-капитанов команд. Оказалось, вышла из строя система VAR, и австрийский рефери Лехнер сообщил об этом Гильерме и Муслере. Лишь перед самым перерывом «Локомотив» по-настоящему приблизился к голу. Тем не менее по ударам в первом тайме получилась ничья – 3:3 (в створ – 0:0). Естественно, без попаданий в цель мячей не забьёшь.

Во втором тайме в какой-то момент показалось, что игроки «Локомотива» подустали от предложенного ими самими темпа. «Галатасарай» потрепал нервы Гильерме: едва не состоялся гол в ворота российского бразильца, когда железнодорожники стали проигрывать стандарты у своих ворот, были и другие неприятные удары. И это при том, что чуть ли не лучший свой матч за красно-зелёных проводил Пабло (шесть выигранных воздушных дуэлей, девять выносов, два отбора и два перехвата).

Но «Локомотив», которого, исходя из турнирного положения, устраивала только победа, смог снова отодвинуть игру на половину поля команды Фатиха Терима. Проблема заключалась в том, что хозяева либо излишне спешили, владея мячом, либо принимали слишком простые решения. Пожалуй, только Марадишвили выделялся нестандартными ходами, хотя все привыкли воспринимать новичка железнодорожников скорее как игрока оборонительного плана. Где-то и банального везения недоставало. Какого-нибудь удачного отскока на ногу отскакивавшего от защитников Смолова.

К сожалению, концовка осталась за «Галатасараем». Сперва Гильерме выручил «Локомотив» фантастическим сейвом, когда Рыбус выключился и не помешал пробить Керему из убойной позиции. Но после этого Рыбус опять остался за спиной Керема – тут и голкипер не спас. Впрочем, пропущенный мяч – вина целой группы игроков железнодорожников, которые опаздывали со вступлением в отбор. Поэтому прессинг был разрушен. Поразительно, но «Локо» так ни разу и не пробил в створ (0:2 во втором тайме, а всего удары – 8:4). Пока не кажется, что Гисдоль чувствует свою новую команду.

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Безвыигрышная серия железнодорожников во всех турнирах продлилась до семи матчей. Они на последнем месте в группе с одним очком. Выход из группы даже в плей-офф Лиги конференций становится всё более сложной задачей.