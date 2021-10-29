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Дмитрий Скопинцев: «Динамо» не удаётся играть против «Зенита» с высоким прессингом

Дмитрий Скопинцев: «Динамо» не удаётся играть против «Зенита» с высоким прессингом
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о результате первого тайма матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом». После первого тайма питерцы ведут в счёте — 1:0.

«Зенит» идёт на первом месте. Естественно, сложно. Много игроков на фланг уходит, темп более-менее выдерживаем. Ещё второй тайм впереди. Нам пока не удаётся показывать такую игру с высоким прессингом, которую хотим», — сказал Скопинцев в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч на 8-й минуте забил Клаудиньо. На углу вратарской площади бразилец подхватил мяч и ногой вколотил его в сетку.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» —«Динамо»

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