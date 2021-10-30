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«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Краснодар» — «Крылья Советов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан.

«Краснодар» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (16) располагаются на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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