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«Райо Вальекано» и «Сельта» не выявили победителя в матче 12-го тура испанской Примеры

«Райо Вальекано» и «Сельта» не выявили победителя в матче 12-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 1 ноября, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 12-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Сельту». Команды сыграли вничью – 0:0.

За 90 минут матча команды не смогли забить друг другу.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Хуан Хосе Лопес Мир и Хулиан Вильясеньор. Резервный рефери – Франсиско Саэс Виталь.

После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 20 очками в активе. «Сельта» за 12 матчей набрала 11 очков, команда находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал Сосьедад», набравший 25 очков за 12 туров. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

Испания - Примера. 12-й тур
01 ноября 2021, понедельник. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Сельта
Виго
Комментарии
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