Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ракицкого рассказал об интересе других клубов к своему клиенту

Агент Ракицкого рассказал об интересе других клубов к своему клиенту
Комментарии

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», — приводит слова агента Sport24.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Ярослав стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. До этого Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр». Ярослав 8 раз побеждал в украинской высшей лиге, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз побеждал в Суперкубке страны.

Новость по теме
Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021