Агент Ракицкого рассказал об интересе других клубов к своему клиенту

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.



«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», — приводит слова агента Sport24.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Ярослав стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. До этого Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр». Ярослав 8 раз побеждал в украинской высшей лиге, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз побеждал в Суперкубке страны.