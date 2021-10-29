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Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку

Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку
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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий после разгромной победой над московским «Динамо» (4:1) поблагодарил болельщиков за поддержку в «Инстаграме».

«Вираж, Питер, как приняли вы меня всем сердцем, так и каждой игрой отдаюсь Вам! Спасибо за постоянную поддержку! Спасибо, кто верит! 100-й матч за Зенит! С Победой!» — написал Ракицкий в социальной сети.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Ярослав стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. До этого Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр». Ярослав 8 раз побеждал в украинской высшей лиге, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз побеждал в Суперкубке страны.

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